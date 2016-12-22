В Амурской области в результате ДТП пострадали восемь подростков
Общество, 04:07
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В Амурской области в результате ДТП пострадали восемь подростков
Восемь подростков получили травмы в ДТП в Благовещенском районе Амурской области. Об этом говорится в сообщении на сайте УМВД России по Амурской области.
Инцидент произошел вечером 21 октября на трассе Благовещенск — Свободный. За рулем минивэна находился подросток 2002 года рождения, житель поселка Белогорье. Автомобиль съехал с проезжей части, опрокинулся и затем врезался в дерево.
В машине также находились еще семь человек 2001-2004 годов рождения. По предварительным данным, ключи от минивэна подростку передал несовершеннолетний сын владельца автомобиля. В настоящий момент полицейские устанавливают причины происшествия.