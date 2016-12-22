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В Татарстане в ДТП с автобусом пострадали семь человек
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В Татарстане в ДТП с автобусом пострадали семь человек
Общество, 03:00
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В Татарстане в ДТП с автобусом пострадали семь человек

Семь человек пострадали после того, как автобус съехал в кювет в Республике Татарстан. Об этом говорится в сообщении на сайте республиканского МВД.

Инцидент произошел 21 октября в 22:45 мск. на 5 км трассы Чистополь — Нижнекамск. Водитель автобуса направлялся из села Ташлы Самарской области в город Сарапул в Удмуртской Республике. Он превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП пострадал водитель и шесть пассажиров автобуса. Их госпитализировали в центральную районную больницу Чистополя. На место происшествия выехал начальник ГИБДД МВД по Республике Татарстан, там же работают сотрудники полиции и экстренных служб.

Теги: ДТП , пострадавшие , Татарстан , Автобус
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