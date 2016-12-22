СК начал проверку после гибели двух людей при пожаре в коллекторе у МГИМО

Управление Следственного комитета (СК) России по Москве начало проверку после гибели двух человек при пожаре в коллекторе около МГИМО. Об этом говорится в сообщении на сайте управления СКР по Москве.

Следователи осмотрели место происшествия и устанавливают причины пожара и личности погибших. По данным СКР, в коллекторе погибли мужчина и женщина. О том, что в коллекторе за территорией МГИМО погибли два человека сообщил РБК источник в экстренных службах Москвы.

«Произошло загорание утеплителя труб коллектора на площади 20 кв.​ м. В 21:13 мск пожар был ликвидирован», — сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Москве. По данным ТАСС, жертвами пожара стали двое бездомных.