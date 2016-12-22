Правительство Мальты предложило €1 млн. за данные об убийцах журналистки

Мальтийские власти заплатят €1 млн. за информацию, которая поможет найти убийц журналистки Дафни Каруаны Галиции. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Мальты.

Власти пообещали защитить тех, кто предоставит им такие данные и будет готов сотрудничать со следствием. Правительство Мальты также согласилось выплатить вознаграждение даже в том случае, если информация будет передана сотрудникам полиции конфиденциально. Однако в таком случае информация должна быть подтверждена другими независимыми источниками. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж 17 октября пообещал заплатить €20 тыс. за информацию об убийцах Галиции.

Журналистка погибла 16 октября при взрыве машины. По версии следствия, неизвестные установили взрывное устройство в автомобиль Галиции и привели его в действие дистанционно. По данным полиции, бомба была прикреплена под днищем автомобиля. В ее состав входило около 500 граммов пластичной взрывчатки Semtex. По информации источников издания Times of Malta, взрывное устройство сдетонировало после звонка на мобильный телефон.

Галиция получила известность после публикации антикоррупционных расследований. Часть материалов журналистки были использованы в обвинении против премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его помощников в рамках утечки «панамских документов». Согласно расследованию Галиции, два помощника главы мальтийского правительства переводили деньги, перечисленные им от семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева, через офшорные фирмы.

В 2016 году утечка «панамских документов» из базы юридической фирмы Mossack Fonseca вызвала международный скандал. В документах содержались данные об офшорах бизнесменов и политиков из более чем 50 стран мира. После обнародования материалов премьер-министр Исландии Сигмундур Гуннлёйгссон и министр индустрии, промышленности и туризма Испании Хосе Мануэль Сория подали в отставку.