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В Киеве задержали главу «Организации украинских националистов»
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В Киеве задержали главу «Организации украинских националистов»
Украинский кризис, 00:00
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В Киеве задержали главу «Организации украинских националистов»

Сотрудники киевской полиции задержали лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России) Николая Кохановского. Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Киева.

По данным полиции, 21 октября в 16:50 мск в дежурную часть поступило сообщение, что возле станции метро «Академгородок» в Святошинском районе Киева идет драка и слышны выстрелы. На месте происшествия сотрудники задержали Кохановского. По версии полиции, глава ОУН с женой находился возле метро, там у него возник конфликт с неизвестным. После этого Кохановский несколько раз выстрелил в него из травматического пистолета.

Пострадавшему мужчине оказали медицинскую помощь на месте и затем доставили в отдел полиции для выяснения причин конфликта. Позднее в кустах возле метро полицейские нашли травматический пистолет ПМР и стреляные гильзы калибра 9 мм.

Как сообщила украинскому телеканалу «Громадьске» жена Кохановского Екатерина, ее муж подрался с бывшим командиром одного из взводов запрещенной в России организации «Правый сектор» Русланом Качмалою (позывной «Рем»).

«Мы шли на метро с поминок. Вчера похоронили нашего собрата. Нас догнал Руслан «Рем», он угрожал Кохановскому и провоцировал его. Тогда они начали драться», — рассказала женщина. Потом, по ее словам, Кохановский выстрелил в Качмалу.

Как рассказал «Громадське радио» сам Кохановский, у него не было разрешения на ношение оружия. «С Русланом конфликт давно, потому что он пытается моих бойцов выселить из общежития. Несколько раз устраивал погромы», — отметил лидер ОУН.

Теги: Киев , националисты , задержание , ОУН
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