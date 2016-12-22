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ВОЗ заявил о пересмотре назначения президента Зимбабве послом доброй воли
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ВОЗ заявил о пересмотре назначения президента Зимбабве послом доброй воли
Политика, 23:25
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ВОЗ заявил о пересмотре назначения президента Зимбабве послом доброй воли

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус пересмотрит решение о назначении президента Зимбабве Роберта Мугабе послом доброй воли. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я прислушиваюсь. Я услышал ваши опасения. Пересмотрю свой подход в свете ценностей ВОЗ. Я выступлю с заявлением как можно скорее», — написал Гебреисус.

Сегодня, 21 октября, ВОЗ выбрала 93-летнего Мугабе послом доброй воли. Об этом Гебреисус заявил на конференции по неинфекционным заболеваниям (НИЗ). «Для меня большая честь объявить, что президент Мугабе согласился стать послом доброй воли по неинфекционным заболеваниям ВОЗ в Африке с целью повлиять на его партнеров в регионе и определить приоритеты НИЗ», — сообщил гендиректор ВОЗ.

Международные правозащитные организации и политики раскритиковали выбор ВОЗ. Так, британские власти сообщили, что назначение Мугабе «неожиданное и неутешительное». Представитель Госдепа США заявил, что выбор президента Зимбабве в качестве посла доброй воли «противоречит идеалам ООН касательно уважения прав человека и человеческого достоинства». По его словам, США «разочарованы» выбором ВОЗ.

Как отмечает агентство Reuters, страны Запада возлагают вину на Мугабе за разрушение экономики Зимбабве. Также главу республики обвиняют в нарушении прав человека в течение всего президентского срока (37 лет).
 

Теги: ВОЗ , Зимбабве , Роберт Мугабе
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