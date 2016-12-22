В Адыгее обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной Войны

Сотрудники МЧС обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной Войны весом в 100 кг, обнаруженную на берегу реки Кубань. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по республике.

Бомбу обнаружили местные жители 20 октября в окрестностях поселка Яблоновского Тахтамукайского района, уточнили в ведомстве. «Не разорвавшиеся боеприпасы, такие как найденная авиационная бомба ФАБ-100, находили здесь неоднократно и ранее, потому что во время войны мостовая переправа не раз подвергалась авианалетам», — приводятся в сообщении слова руководителя операции по обезвреживанию боеприпаса Владимира Костыгина.

Бомбу извлекли и уничтожили специалисты пиротехнического расчета «Донской спасательный центр МЧС России». «После этого опасная находка была доставлена и уничтожена на одном из полигонов Министерства обороны», — добавили в МЧС.