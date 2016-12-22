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Саакашвили сообщил об исчезновении троих своих соратников
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Саакашвили сообщил об исчезновении троих своих соратников
Политика, 22:01
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Саакашвили сообщил об исчезновении троих своих соратников

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил об исчезновении своего бывшего водителя Михаила Абзианидзе, экс-начальника его личной охраны в Грузии Георгия Рубашвиили и инструктора украинской Нацгвардии Давида Макишвили. Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

По его словам, его бывший водитель вышел из дома и пропал. «Дома его ждут жена-украинка и дочь», — сказал бывший губернатор. «Также не выходит на связь мой друг, полковник грузинской армии и активный участник войны на востоке, инструктор украинской Нацгвардии Давид Макишвили», — написал он.

Георгия Рубашвили, по его словам, схватили «на улице 8 вооруженных людей, когда он выходил из кафе вместе со знакомой». Он подчеркнул, что у его соратника нет оружия, в Киеве у него официальный вид на жительство. «Раньше он помогал мне по хозяйству, а сейчас остался по своим делам, — сказал Саакашвили — это, наверное, из той же оперы, что меня окружают «вооруженные террористы» и «пучисты» — ну это все так по-советски!». «Так же меня в центре Киева в 1986 году хватало КГБ УССР и требовало, чтобы я сознался в несовершенных преступлениях просто потому, что им не нравился образ моих мыслей», — подчеркнул он.

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Полиция и Служба безопасности Украины (СБУ), как отметил политик, сказали, что не знают, где могут находится пропавшие. 

Теги: исчезновение , Михаил Саакашвили , соратники
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