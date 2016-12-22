В Москве при пожаре в коллекторе около МГИМО погибли два человека

В Москве, в коллекторе за территорией МГИМО, произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом РБК сообщил источник в экстренных службах столицы.

«Произошло загорание утеплителя труб коллектора на площади 20 кв.​ м. В 21:13 мск пожар был ликвидирован», — сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Москве. В настоящий момент идет проливка коллектора, добавили в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города сообщает, что погибшими в коллекторе на проспекте Вернадского оказались бездомные.