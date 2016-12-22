В Красноярском крае опрокинулся пассажирский автобус

В Красноярском крае, в Балахтинском районе, опрокинулся пассажирский автобус, сообщается на сайте регионального официального портала оперативной обстановки и прогноза ЧС.

ДТП произошло на 146-м км трассы Р-257 «Сибирь», вблизи населенного пункта Огоньки, говорится в сообщении МЧС по Красноярскому краю. Автобус, который следовал из Красноярска в село Каратузское, опрокинулся в 23:05 по местному времени (19:05 мск), уточнили в ведомстве. Информации о пострадавших в результате аварии не приводится.

Начальник пресс-службы главного управления МВД по региону Владимир Юрченко сообщил агентству «Интерфакс», что в автобусе на момент ДТП находились 18 человек. «По предварительным данным, никто не пострадал», — сказал он. «Предположительно, водитель не справился с управлением и съехал в кювет», — добавил Юрченко.