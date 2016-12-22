В Минске состоялась акция белорусской оппозиции

В Минске 21 октября прошла акция белорусской оппозиции «Марш возмущенных белорусов 2.0», передает агентство БелаПАН.

​В ней приняли участие порядка 150 человек, участники вышли с целью «выразить протест против социально-экономической политики властей», уточняет агентство. Акция началась в 14:00 мск, участники собрались на Октябрьской площади после чего проследовали до площади Независимости. На пути они остановились у здания КГБ и проскандировали «Свободу политзаключенным!». После этого демонстранты двинулись дальше и остановились у здания МВД, где была объявлена минута молчания в память о жертвах сталинских репрессий, пишет БелаПАН.

В числе митингующих был оппозиционный политик, сопредседатель Белорусского национального конгресса Николай Статкевич, который призвал людей «преодолевать страх и выходить на улицы для протеста». «Власть боится, что люди будут выходить на улицы. Если на улицы выйдут сотни тысяч, то она просто развалится», — цитирует агентство его слова. Статкевич также высказал мнение, что Белорусский национальный конгресс «помогает народу встать с колен».

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