ВОЗ выбрала президента Зимбабве послом доброй воли
Политика, 18:10
0
ВОЗ выбрала президента Зимбабве послом доброй воли
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выбрала послом доброй воли президента Зимбабве Роберт Мугабе. Об этом решении объявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус на конференции по неинфекционным заболеваниям в Уругвае, передает Reuters.
Назначение Мугабе раскритиковали политики и международные правозащитные организации, пишет агентство. Власти Великобритании заявили, что такое решение ВОЗ «неожиданное и неутешительное».
В свою очередь, представитель Госдепартамента США высказал мнение, что назначение президента Зимбабве послом доброй воли «противоречит идеалам ООН касательно уважения прав человека и человеческого достоинства». Он добавил, что Вашингтон «разочарован» в связи с решением Всемирной организации здравоохранения.