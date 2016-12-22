Рособрнадзор отозвал лицензии у двух вузов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) отозвала лицензии Московской академии творчества и Индустриального института, сообщается на сайте ведомства.

«На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии: АНОО ВО «Индустриальный институт» и НЧОУ ВО «Московская академия творчества», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили о запрете приема в Сургутский институт мировой экономики и бизнеса «Планета» и Академию туризма и международных отношений за «неисполнение предписаний в установленные сроки».

​В середине августа Рособрнадзор лишил госаккредитации московский Институт бизнеса и дизайна в связи с тем, что вуз не устранил выявленные ранее ​в ходе проверки нарушения. За неделю до этого пресс-служба ведомства сообщила об отзыве лицензии у трех частных вузов — Института международных социально-гуманитарных связей (Москва), Владимирского института бизнеса и Самарского института бизнеса и управления. Такое решение было принято на основании решения Арбитражного суда.

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