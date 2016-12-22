Суд в Москве отправил под домашний арест главу подразделения МВД столицы

Пресненский районный суд Москвы поместил под домашний арест руководителя одного из подразделений тылового обеспечения ГУ МВД по столице Дмитрия Кошелева, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Дмитрия Кошелева», — сказали в пресс-службе. Руководителя подразделения МВД поместили под домашний арест до 18 декабря.

В главном управлении МВД сообщили о задержании руководителя одного из подразделений главного управления ведомства по столице 20 октября. Источник РБК в главном управлении МВД по столице сообщал, что оперативники задержали заместителя начальника управления тылового обеспечения Дмитрия Кошелева.

Как выяснилось в ходе проверки, при проведении приемки выполненных сторонней организацией в рамках госконтракта работ задержанный подписал акт об их выполнении, заведомо зная, что эти работы выполнены не в полном объеме.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В МВД отмечали, что подозреваемого «уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам». «Он понесет наказание в соответствии с законом», — подчеркнули в МВД.