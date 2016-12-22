В Ростовской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Общество, 14:24
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В Ростовской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа
В Ростовской области зафиксированы случаи птичьего гриппа. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Как отмечается в сообщении, заболевание было диагностировано у двух куриц, умерших в частном подворье в станице Чертковской Морозовского района. Кроме того, птичий грипп был выявлен у трех воробьев, которых ученые поймали в 300 м. от станицы.
Комиссия по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных объявила станицу Чертковскую эпизоотическим очагом птичьего гриппа и постановила уничтожить птицу в населенном пункте.
Кроме того, был введен запрет на вывоз птицы из станицы. На выезде из населенного пункта был установлено ветеринарно-полицейское оцепление.