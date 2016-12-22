На серой ветке метро Москвы произошел сбой из-за инцидента с пассажиром

В московском метро на Серпуховско-Темирязевской линии увеличены интервалы движения поездов из-за «инцидента с пассажиром». Об этом сообщается в официальном Telegram- канале столичного метрополитена.

Как рассказал источник «РИА Новости» в экстренных службах столицы, движение поездов было остановлено от станции «Пражская» до станции « Бульвар Дмитрия Донского». По словам собеседника агентства, человек упал на пути на станции «Анино». Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как рассказал руководитель пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев ТАСС, движение поездов было приостановлено на 15 минут. По его словам, на рельсах «оказался» 39-летний мужчина из Узбекистана. Машинист прибывающего поезда применил экстренное торможение. Упавший на рельсы мужчина получил перелом руки и закрытую черепно-мозговую траву. Пострадавший был госпитализирован. Мышляев заметил, что произошедшее не повлияло в целом на движение поездов.