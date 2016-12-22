Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,78 57,44 EUR Нал. 68,19 67,65 USD Бирж. 57,48 +0,21 EUR Бирж. 67,74 -0,17 USD ЦБ. 57,51 -0,06 EUR ЦБ. 67,89 -0,04 EUR/USD 1,18 -0,01 BTC/USD Бирж. 6106,46 +119,72 ММВБ 2071,83 -0,04% РТС 1134,45 -0,37% Brent 57,94 +1,06% DJIA 23328,63 +0,71% Nasdaq 6629,05 +0,36% FTSE 7523,23 +0,00%
В Москве при пожаре в квартире погибла женщина
Лента новостей
В Киеве мужчина попытался пронести в палаточный городок у Рады оружие 12:35, Общество В НАТО отвергли обвинения в неспособности к быстрому развертыванию 12:30, Политика МАГАТЭ подтвердило соблюдение Ираном ядерной сделки 12:04, Политика Александр Овечкин установил рекорд результативности в НХЛ 11:45, Спорт В Мюнхене мужчина с ножом напал на прохожих 11:28, Общество Тегеран гарантировал бессрочный отказ от ядерного оружия 11:27, Политика Сборная Аргентины выбрала Россию для проведения матча с Нигерией 11:16, Спорт МВД проведет тотальную проверку частных клиник и домов престарелых 11:13, Общество СМИ сообщили о 58 погибших военных при столкновении с боевиками в Египте 11:10, Политика Вызовет на помощь: как россияне в Калифорнии сделали «умный» дом 10:58, Технологии и медиа В Оренбурге у пенсионерки украли 1,6 млн руб. 10:48, Общество Шлеменко подаст протест на решение судей в бое против Мусаси 10:42, Спорт Израильские военные нанесли удар по сирийской артиллерии 10:31, Политика В МИДе исключили восстановление санкций ООН против Ирана 10:07, Политика Как заработать на современном искусстве, даже если вы не миллионер 10:04, РБК и Phillips Патент для НКВД: известные ученые и их изобретения, сделанные в «шарагах» 10:03, Фотогалерея  Москва заявила о подготовке к выходу США из ядерной сделки с Ираном 09:59, Политика ЦБ предложил рассказывать клиентам НПФ о рисках инвестирования 09:43, Финансы В Польше вступил в действие закон о сносе советских памятников 09:27, Политика У сгоревших складов под Винницей нашли 2,8 тыс. взрывоопасных предметов 09:08, Общество Трампа обвинили в намерении скрыть часть документов об убийстве Кеннеди 08:29, Политика В Одесской области военного заподозрили в изготовлении и продаже бомб 08:23, Общество На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,3 07:53, Общество Дипломатический квартал Кабула попал под ракетный обстрел 06:41, Политика Spiegel рассказал о неспособности НАТО отразить возможный удар России 05:47, Политика Рисунок Трампа продали на аукционе за $16 тыс. 05:17, Бизнес Встречавшиеся с сыном Трампа россияне поговорили с комиссией сената США 04:55, Политика Депутат Рады Добкин заявил о причастности сотрудника СБУ к ДТП в Харькове 04:41, Политика
В Москве при пожаре в квартире погибла женщина
Общество, 12:48
0
В Москве при пожаре в квартире погибла женщина

Следственный комитет начал проверку после обнаружения тела женщины в Москве после тушения пожара в квартире жилого дома. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в субботу, 21 октября в доме на Хибинском проезде. Погибшей была женщина 1966 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

На сайте управления МЧС по Москве сообщается, что горела квартира на втором этаже. Площадь возгорания составила 15 кв.м. Пожарные эвакуировали 15 человек из квартир, которые находились этажами выше места пожара. Они были переданы медикам для осмотра. В ведомстве отмечают, что в результате произошедшего есть пострадавшие. Их количество не уточняется.

Теги: Москва , Следственный комитет , Пожар
Главное
В НАТО отвергли обвинения в неспособности к быстрому развертыванию Политика
Материалы по теме
В Сети появилось видео пожара на газопроводе в Подмосковье после взрыва Общество
В Красноярске из-за пожара в колледже эвакуировали 450 человек Общество
В Иркутске возбудили уголовное дело после пожара в доме престарелых Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку