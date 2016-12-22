В Москве при пожаре в квартире погибла женщина

Следственный комитет начал проверку после обнаружения тела женщины в Москве после тушения пожара в квартире жилого дома. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в субботу, 21 октября в доме на Хибинском проезде. Погибшей была женщина 1966 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

На сайте управления МЧС по Москве сообщается, что горела квартира на втором этаже. Площадь возгорания составила 15 кв.м. Пожарные эвакуировали 15 человек из квартир, которые находились этажами выше места пожара. Они были переданы медикам для осмотра. В ведомстве отмечают, что в результате произошедшего есть пострадавшие. Их количество не уточняется.