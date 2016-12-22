В Киеве мужчина попытался пронести в палаточный городок у Рады оружие

Полиция в Киеве задержала мужчину, который пытался пронести на территорию возле Верховной рады оружие. Об этом сообщает МВД Украины на своей странице Facebook
У задержанного изъяли винтовку с оптическим прицелом, пистолет и нож.
«Его доставили в управление полиции для установления личности и проведения первоочередных следственных действий. Представить объяснения и назвать свои анкетные данные человек отказывается», — сказано в сообщении.
Позже глава киевского главка Национальной полиции Украины Андрей Крищенко в эфире телеканала «112.Украина» сообщил, что личность задержанного все же была установлена. «Он приехал из Одесской области. Оружие он также приобрел буквально несколько дней назад», — рассказал Крищенко, добавив, что теперь предстоит выяснить,для чего он направлялся в палаточный городок.
По словам Крищенко, у мужчины был изъят пистолет типа «Флобер», предназначенный для стрельбы резиновыми пулями. Винтовку полиция еще проверяет.
В субботу, 21 октября, в палаточном городке, разбитом у стен Верховной рады в Киеве, остаются 250–300 человек. За порядком при этом наблюдают порядка 1 тыс. правоохранителей, уточнил глава Нацполиции.
7 октября около здания Верховной рады в Киеве состоялась акция протеста, организованная пр участии партии бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил».
После завершения митинга у стен Верховной рады остался палаточный городок, в котором постоянно находятся около 300 человек, которые митингуют в поддержку политической реформы Украины. Они выступают за отмену депутатской неприкосновенности, изменение избирательной системы и создание Антикоррупционного суда.