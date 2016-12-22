В Мюнхене неизвестный ранил ножом несколько человек
Общество, 11:28
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В Мюнхене неизвестный ранил ножом несколько человек
Неизвестный напал с ножом на прохожих в Мюнхене, ранил нескольких человек и скрылся с места происшествия
В Мюнхене неизвестный напал с ножом и ранил несколько человек. Об этом сообщается в Twitter баварской полиции.
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на площади Розенхаймер. Полиция объявила в розыск нападавшего. Его мотивы пока неизвестны.
В немецких правоохранительных органах рассказали, что подозреваемому около 40-ка лет. Он одет в серые брюки, зеленую тренировочную куртку и носит рюкзак со спальным ковриком и передвигается на черном велосипеде.
Как сообщает Bild, в результате произошедшего были ранены четыре человека. По данным издания, неизвестный совершил нападения в разных частях площади. Над районом Мюнхена, где была совершена атака, находятся вертолеты, а улицы патрулируют полицейские на автомобилях.
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