СМИ сообщили о 58 погибших военных при столкновении с боевиками в Египте

В Египте во время операции против боевиков в Гизе погибли 58 военнослужащих. Об этом сообщили источники в египетском Министерстве внутренних дел, передает портал Masrawy.



Как отмечается в сообщении, среди погибших были 23 офицера и 35 новобранцев.



Ранее Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах Египта сообщал о гибели не менее 30 сотрудников правоохранительных органов во время столкновения с боевиками.



Как рассказал собеседник агентства, полицейские нашли в пустыне дома, в которых скрывались боевики движения Hasm, считающимся боевым крылом террористической организации «Братья мусульмане» (запрещена в России). Египетские силовики полагают, что члены Hasm причастны к совершению терактов в стране, в том числе в Каире.



На ликвидацию боевиков были отправлены четыре бронемашины, но их атаковали террористы на подъезде к месту проведения операции. Они открыли огонь из гранатомета и подорвали бомбы, которые были заложены на дороге.