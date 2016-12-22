Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,78 57,43 EUR Нал. 68,19 67,65 USD Бирж. 57,48 +0,21 EUR Бирж. 67,74 -0,17 USD ЦБ. 57,51 -0,06 EUR ЦБ. 67,89 -0,04 EUR/USD 1,18 -0,01 BTC/USD Бирж. 6079,99 +93,25 ММВБ 2071,83 -0,04% РТС 1134,45 -0,37% Brent 57,94 +1,06% DJIA 23328,63 +0,71% Nasdaq 6629,05 +0,36% FTSE 7523,23 +0,00%
СМИ сообщили о 58 погибших военных при столкновении с боевиками в Египте
Лента новостей
Тегеран гарантировал бессрочный отказ от ядерного оружия 11:27, Политика Сборная Аргентины выбрала Россию для проведения матча с Нигерией 11:16, Спорт МВД проведет тотальную проверку частных клиник и домов престарелых 11:13, Общество СМИ сообщили о 58 погибших военных при столкновении с боевиками в Египте 11:10, Политика Вызовет на помощь: как россияне в Калифорнии сделали «умный» дом 10:58, Технологии и медиа В Оренбурге у пенсионерки украли 1,6 млн руб 10:48, Общество Шлеменко подаст протест на решение судей в бое против Мусаси 10:42, Спорт Израильские военные нанесли удар по сирийской артиллерии 10:31, Политика В МИД исключили восстановление санкций ООН против Ирана 10:07, Политика Как заработать на современном искусстве, даже если вы не миллионер 10:04, РБК и Phillips Патент для НКВД: известные ученые и их изобретения, сделанные в «шарагах» 10:03, Фотогалерея  Москва заявила о подготовке к выходу США из ядерной сделки с Ираном 09:59, Политика ЦБ предложил рассказывать клиентам НПФ о рисках инвестирования 09:43, Финансы В Польше вступил в действие закон о сносе советских памятников 09:27, Политика У сгоревших складов под Винницей нашли 2,8 тыс взрывоопасных предметов 09:08, Общество Трампа обвинили в намерении скрыть часть документов об убийстве Кеннеди 08:29, Политика В Одесской области военного заподозрили в изготовлении и продаже бомб 08:23, Общество На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,3 07:53, Общество Дипломатический квартал Кабула попал под ракетный обстрел 06:41, Политика Spiegel рассказал о неспособности НАТО отразить возможный удар России 05:47, Политика Рисунок Трампа продали на аукционе за $16 тыс. 05:17, Бизнес Встречавшиеся с сыном Трампа россияне поговорили с комиссией сената США 04:55, Политика Депутат Рады Добкин заявил о причастности сотрудника СБУ к ДТП в Харькове 04:41, Политика В Омской области в результате ДТП погибли три человека 03:56, Общество США призвали иракских курдов и Багдад к снижению напряженности 03:18, Политика Путин по телефону обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии 02:42, Политика В Афганистане в результате теракта в двух мечетях погибли 72 человека 02:14, Политика В Египте в бою с исламистами погибли 30 полицейских 01:58, Политика
СМИ сообщили о 58 погибших военных при столкновении с боевиками в Египте
Политика, 11:10
0
СМИ сообщили о 58 погибших военных при столкновении с боевиками в Египте

В Египте во время операции против боевиков в Гизе погибли 58 военнослужащих. Об этом сообщили источники в египетском Министерстве внутренних дел, передает портал Masrawy.

Как отмечается в сообщении, среди погибших были 23 офицера и 35 новобранцев.

Ранее Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах Египта сообщал о гибели не менее 30 сотрудников правоохранительных органов во время столкновения с боевиками.

Как рассказал собеседник агентства, полицейские нашли в пустыне дома, в которых скрывались боевики движения Hasm, считающимся боевым крылом террористической организации «Братья мусульмане» (запрещена в России). Египетские силовики полагают, что члены Hasm причастны к совершению терактов в стране, в том числе в Каире.

На ликвидацию боевиков были отправлены четыре бронемашины, но их атаковали террористы на подъезде к месту проведения операции. Они открыли огонь из гранатомета и подорвали бомбы, которые были заложены на дороге.

Главное
МВД проведет тотальную проверку частных клиник и домов престарелых Общество
Материалы по теме
В Египте в бою с исламистами погибли 30 полицейских Политика
СМИ сообщили о гибели 16 силовиков при перестрелке с боевиками в Египте Общество
При нападении на банк в Египте погибли шесть человек Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку