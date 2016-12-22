У сгоревших складов под Винницей нашли 2,8 тыс взрывоопасных предметов

На Украине в Винницкой области были найдены 2, 8 тыс. взрывоопасных предметов после пожара на военном складе в Калиновке, который произошел в 27 сентября. Об этом сообщается на сайте украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается в сообщении, на данный момент пиротехнический отряд занимается очисткой местности от взрывоопасных предметов в зоне двух километров от арсенала.

Всего в ликвидации последствий пожара на военном арсенале принимают участие 765 человек и задействовано 163 единицы техники.

В ночь на 27 сентября на военных складах в городе Калиновка вспыхнул огонь, из-за которого начали детонировать хранящиеся там боеприпасы. В результате пострадали два человека, эвакуированы населенные пункты, которые находились около места происшествия, и было закрыто воздушное пространство над складами.

По оценкам Верховной Рады, материальный ущерб от пожара составил в $800 млн. Генеральный прокурор Украины заявил, что причиной взрыва на военных складах под Винницей стала диверсия со стороны России. По его словам, в снаряды были заложены детонаторы.



Как сообщал телеканал ТСН со ссылкой на свои источники, боеприпасы под Винницей хранились ненадлежащим образом. По словам собеседников телеканала, они лежали на открытых площадках в деревянных ящиках, без земляных валов, которые могли предотвратить разлет снарядов в случае детонации. Как рассказали источники, на площади 600 га было всего 150 открытых площадок, на которых хранились боеприпасы. Охраняли склады 63 человека, среди которых были пенсионеры.