В Одесской области военного заподозрили в изготовлении и продаже бомб

В Одесской области был задержан капитан Вооруженных сил Украины, который подозревается в изготовлении и продаже самодельных взрывных устройств. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.
Как отмечается в сообщении, капитану 27 лет, и он служит инженером в одной из воинских частей в Одесской области. Следствие полагает, что он незаконно хранил взрывчатые вещества и делал бомбы. Кроме того, в июле он продал два «конструктивно измененных мобильных телефона», а также учебный и боевой детонатор. За них он получил 2,6 тыс. гривен ($98,11).
Инженер был задержан в пятницу, 20 октября, во время встречи с клиентом. Капитан хотел продать ему измененные мобильные телефоны и электродетонаторы на сумму 8 тыс. гривен ($301,89).
В Национальной полиции отметили, что на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела против задержанного по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 410 (похищение, военнослужащим боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. По факту произошедшего продолжается проверка.