На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,3
Общество, 07:53
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На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,3
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщается в Twitter филиппинского ведомства по предупреждению о стихийных бедствиях.
Как отмечается в сообщении, подземные толчки были зафиксированы в провинции Сарангани на острове Минданао, который находится на юге филиппинского архипелага. Ведомство отмечает, что после землетрясения возможны афтершоки, и посоветовало населению быть готовым к возможной тревоге.