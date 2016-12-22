Дипломатический квартал Кабула попал под ракетный обстрел

Квартал столицы Афганистана Кабула, где расположены правительственные здания и дипломатические миссии иностранных государств, подвергся ракетному обстрелу, заявили в силах безопасности страны. Об этом сообщает Reuters
Как рассказали агентству, сообщение об обстреле поступило в 6:00 по местному времени (3:30 мск) из района, где расположена штаб-квартира Международных сил по обеспечению безопасности (ISAF) под эгидой НАТО. В этом районе упало и взорвалось не менее двух ракет.
О жертвах и разрушениях не сообщалось.
Накануне в результате двух терактов, произошедших в ночь на 21 октября в шиитских мечетях в Кабуле и провинции Гур погибли не менее 72 человек. Жертвами атаки стали дети, женщины и правительственные чиновники. Нападение было совершено во время вечерней пятничной молитвы террористами-смертниками
Госдепартамент США осудил данные акты насилия и выразил поддержку правительству Афганистана в его действиях против террористов.