Spiegel рассказал о неспособности НАТО отразить возможный удар России

НАТО неспособно отразить возможное нападение России из-за устаревшей командной структуры, созданной во времена Холодной войны, сообщает Spiehgel со ссылкой на доклад экспертов Альянса.
Как рассказывает Spiegel, страны Прибалтики и Скандинавии испытывают «наибольшую угрозу со стороны России» и нуждаются в усилении «как можно скорее». «Нет уверенности, что оперативные силы НАТО могут быстро реагировать в случае необходимости», — цитирует журнал авторов доклада.
В середине октября Минобороны России заявило, что США скрытно перебросили в Польшу дополнительную бронетанковую бригаду, таким образом, увеличив численность своих войск в стране до дивизии. По информации российских военных, в Польшу прибыла 2-я бронетанковая бригада. В то же время техника 3-ей бронетанковой бригады страну не покинула. По мнению Минобороны, это стало реакцией на «истерию» по поводу российско-белорусских учений «Запад-2017».
В то же время Польша назвала утверждения российских военных «лживыми». Минобороны страны заявило, что на польской территории размещены лишь несколько американских батальонов из состава сил быстрого реагированиям. В оборонном ведомстве Польши объяснили заявления российских коллег попыткой оправдать «агрессию» на фоне «оборонительных» действий НАТО.