В Омской области в результате ДТП погибли три человека
Общество, 03:56
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В Омской области в результате ДТП погибли три человека
В результате столкновения автомобиля «Газель» и грузовика «КАМАЗ» на 92 км автодороги Омск — Одесское погибли три человека, включая ребенка, заявили в ГУ ГИБДД по Омской области. Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказали в ведомстве, жертвами ДТП стали три пассажира «Газели»: двое взрослых и один мальчик 2007 года рождения. В ГИБДД агентству заявили, что обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.
По данным портала Новый Омск, из-за аварии дорога была перекрыта.
В июле на трассе Тюмень-Омск в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем погибли два человека. Выжившая в аварии двухлетняя девочка была госпитализирована.