В Афганистане в результате теракта в двух мечетях погибли 72 человека

В результате взрывов в шиитских мечетях в столице Афганистана, Кабуле, и в провинции Гур в центральной части страны погибли не менее 72 человек, заявили афганские власти. Об этом сообщает Reuters.
Один из смертников подорвал себя в неназванной мечети Кабула во время пятничной молитвы. Террорист совершил взрыв в мечети Имама Замана в западном районе афганской столицы. В результате погибло не менее 39 человек. Другой теракт произошел в провинции Гур. Его жертвами стали не менее 33 человек. По сведениям властей и очевидцев, среди погибших — женщины, дети и государственные чиновники.
Как заявил губернатор провинции Балх Атта Мохаммад Нур, целью атаки был один из местных лидеров партии Джаминат.
Ответственность за атаку в Кабуле взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ). Относительно провинции Гур информации пока не поступало.
Ранее, 19 октября, в результате взрыва около военной базы в провинции Кандагар погибли 43 военнослужащих афганской армии. Атака была совершена террористом-смертников на заминированной машине. Его движение прикрывали вооруженные боевики. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Талибан». Согласно заявлению движения, террористы убили около 60 афганских военных. афганские власти отчитались о ликвидации десяти террористов.
Очередной этап гражданской войны в Афганистане, начавшейся в 1979 году, наступил после 2001 года, когда международные силы согласно мандату ООН начали операцию против движения «Талибан». В 2014 года президент Барак Обама заявил о выводе основной части американского контингента, составляющего ядро международных сил в стране. Сейчас в Афганистане находится около 11 тыс. американских военнослужащих, осуществляющих поддержку афганских вооруженных сил и их обучение.
В конце августа президент США Дональд Трамп заявил о необходимости увеличить американский контингент на 4 тыс. человек в рамках «новой стратегии» в Афганистане. на данный момент правительство в Кабуле контролирует около 62% территории страны. «Талибан» господствует на 16% территории, остальные подконтрольны различным племенным и исламистским группировкам, в числе которых ИГ.