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Число жертв теракта в столице Сомали возросло до 358
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Число жертв теракта в столице Сомали возросло до 358
Политика, 01:50
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Число жертв теракта в столице Сомали возросло до 358

Число жертв двойного теракта в столице Сомали, городе Могадишо, выросло до 358 человек, заявили в правительстве страны. Об этом сообщает Reuters.

Взрыв двух заминированных автомобилей произошел 14 октября возле популярного отеля Safari на оживленной торговой улице города. Второй взрыв прогремел в квартале Мадина. Большинство погибших — мирные жители. Были разрушены несколько зданий, повреждены десятки автомобилей. Власти признали теракт одним из крупнейших за историю страны.

Ответственность за взрывы не взяла на себя ни одна организация, однако международно признанное сомалийское правительство обвинило в атаке группировку «Аш-Шабаб», связанную с запрещенной в России террористической организацией «Аль Каеда». ООН осудила теракт в Могадишо.

Де-факто в Сомали отсутствует центральная власть. В стране продолжается начавшийся в 1991 году гражданский конфликт. Международно признанное правительство контролирует лишь столичный город Могадишо и прилегающие районы. В этом им помогают войска Африканского союза. Другая часть страны разделена между племенными, исламистскими группировками и также непризнанными государственными образованиями. Крупнейшими квазигосударственными образованиями являются Пунтленд и Сомалиленд. В стране действуют различные террористические группировки, она также является базой для нападений пиратов в Аденском заливе.





 

Теги: жертвы , Сомали , Теракт
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