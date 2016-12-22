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Больше половины американцев одобрили ужесточение правил ношения оружия
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Больше половины американцев одобрили ужесточение правил ношения оружия
Стрельба в Лас-Вегасе, 00:40
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Больше половины американцев одобрили ужесточение правил ношения оружия

Согласно данным опроса общественного мнения, проведенного NORC Center for Public Affairs Research, 61% респондентов в США выступили за ограничение правил покупки, ношения и хранения огнестрельного оружия. Об этом сообщает Associated Press.

Как выяснилось по итогам исследования, данные в общем отражают уже сложившееся отношение американцев к необходимости ужесточения законов, касающихся огнестрельного оружия. В частности, 27% опрошенных считают, что существующие нормы не стоит менять, а 11% выступили за их смягчение.

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Около половины американцев считают, что усложнение покупки оружия уменьшит риск массовых жертв, и менее половины заявили, что подобные меры уменьшат количество убийств.

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Как выяснилось в ходе опроса, девять из десяти американцев, поддерживающих Демократическую партию, выступают за ужесточение оружейного законодательства. В то же время за усиление контроля за ношением огнестрельного оружия выступил только каждый третий сторонник республиканцев.

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Исследование показало, что 59% американцев не одобряет подход администрации президента Дональда Трампа к вопросу об обороте огнестрельного оружия, в то же время 40% поддерживает подход действующей администрации к проблеме.

Опрос был проведен ерез две недели после расстрела в Лас-Вегасе (с 12 октября по 16 октября).

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Инцидент со стрельбой на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе произошел 2 октября. 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь из огнестрельного оружия по толпе людей из окна номера гостиницы на 32 этаже, Пэддок убил 59 и ранил более 500 человек. Прежде чем полиция проникла на его огневую позицию, Пэддок покончил жизнь самоубийством. Полиция выяснила, что ему принадлежало более 40 единиц огнестрельного оружия и сотни патронов.

Ответственность за стрельбу взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ). Однако в ФБР усомнились в связи ИГ и действий Пэддока.

Теги: США , стрельба , Лас-Вегас , ношение оружия
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