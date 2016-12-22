Задержанного в Испании по запросу США хакера заочно арестовали в России

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал программиста Петра Левашова, экстрадицию которого в США одобрили испанские судебные власти, заявили в пресс-службе Генпрокуратуры. Об этом сообщает «РИА Новости»
Как рассказали агентству, Левашов был заочно арестован за взлом и блокировку информации на сайте одного из медучреждений Санкт-Петербурга. Следствие установило, что между 15 мая и 10 июня 2014 года он совершил «неправомерный доступ к информации», действуя «из корыстной заинтересованности». «Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении Левашова под стражу», — заявили в Генпрокуратуре в ответ на запрос агентства.
Левашова задержали в Берселоне по запросу властей США в начале апреля. В конце апреля американский суд предъявил ему обвинение. 3 октября Мадрид согласился экстрадировать Левашова в США. Суд присяжных американского города Бриджпорт (Коннектикут) утверждает, что программист управлял ботнетом Kelihos. С помощью него Левашов, согласно данным следствия, рассылал спам с рекламой поддельных лекарств и противозаконных схем. Минюст США утверждает, что в среднем за сутки ботнет создавал и рассылал более 2,5 тыс. спам-сообщений. Кроме того, Левашову, в частности, инкриминируется мошенничество, кража данных и преступный сговор. Всего обвинение включает восемь пунктов.
По информации британской организации Spamhaus (следит за распространением спама), Левашов входит в десятку мировых лидеров по распространению спам-сообщений.