Польская полиция не сочла нападение мужчины с ножами в ТЦ терактом

Нападение мужчины с ножом на посетителей торгового центра VIVO в городе Сталёва-Воля Подкарпатского воеводства на юго-востоке Польши не является терактом. Об этом радиостанции RMF24 сообщил начальник местной полиции Кшиштоф Побута.
«Ничто не указывает на то, что нападение было террористической атакой или совершено под воздействием идеологии», — сказал Побута. По его словам, 27-летний Конрад К., который набросился с ножом на людей, находится «в глубоком психическом расстройстве».
Нападение на посетителей польского ТЦ произошло днем 20 октября. Конрад К. зашел в здание торгового центра, достал два ножа и атаковал людей. В результате нападения погибла 50-летняя женщина. Еще восемь человек получили ножевые ранения и были госпитализированы, семеро из них находятся в тяжелом состоянии.
Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника. Проведенная медэкспертиза показала, что он был трезв.
Пресс-секретарь польского правительства Рафал Бохенек сообщил в Twitter, что премьер-министр Польши Беата Шидло сообщила министру внутренних дел и администрации страны Мариушу Блащаку о нападении в Сталёва-Воля. В свою очередь, Блащак поручил губернатору Подкарпатского воеводства Еве Леньярт оказать медицинскую и психологическую помощь всем, кто пострадал в результате нападения.