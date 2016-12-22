«Аэроэкспресс» увеличил интервалы движения поездов до Шереметьево
Общество, 21:19
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«Аэроэкспресс» увеличил интервалы движения поездов до Шереметьево
Аэроэкспрессы в московский аэропорт Шереметьево и обратно следуют с увеличенными интервалами. Об этом РБК рассказала сотрудник пресс-службы компании «Аэроэкспресс» Екатерина Бони.
«Это проблема у Московской железной дороги, так как с 18:00 на участке Москва — Бескудниково по савеловскому направлению семафоры горят красным и снизилась скорость, отсюда и задержки», — рассказала Бони.
Как сообщили «РИА Новости» в пресс-центре РЖД, компания приносит свои извинения за доставленные неудобства и заверяет, что ремонтники в скором времени минимизируют интервалы движения аэроэкспрессов.