В посольстве опровергли приговор россиянину за беспорядки во время G20

Прокуратура Гамбурга заявила сотрудникам российского консульства, что два россиянина, являющиеся фигурантами дела о беспорядках во время G20, находятся под арестом, судебные слушания назначены на 23 и 27 октября. Год условно получил гражданин Франции Антонин П., фамилия которого «созвучна фамилии российского гражданина, проходящего по делу, не связанному с июльскими событиями». Об этом РБК заявил руководитель пресс-службы посольства России в Германии Денис Микерин.

Микерин добавил, что российские дипломаты направили властям Гамбурга запрос, чтобы «окончательно прояснить сложившуюся ситуацию». «Вместе с тем выраженный по крайней мере одним из обвиняемых отказ контактировать с российскими дипломатами и заявленное адвокатом второго аналогичное пожелание заметно осложняют оперативное получение достоверной информации», — заявил представитель посольства.

Родственники обвиняемых в диппредставительство не обращались, добавил он.

Прокуратура Гамбурга сообщила о задержании россиян 12 июля. Их подозревали в участии в акции протеста, прошедшей 6 июля накануне саммита G20. Между протестующими и полицией произошли стычки, правоохранительные органы применяли водометы и перцовые аэрозоли.

В четверг, 19 октября, Микерин рассказал РБК о том, что один из россиян был приговорен к одному году лишения свободы условно. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда сообщили о том, что осужден был россиянин 1986 года рождения.