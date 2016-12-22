В Санкт-Петербурге суд арестовал вербовщика ячейки ИГ из Ленобласти

Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге санкционировал арест Фархода Назарова, предполагаемого главы законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Его задержали накануне в Ленинградской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчина арестован на один месяц и 24 дня, до 12 декабря. Он подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (вербовка в террористическую деятельность).

По данным источника агентства, который знаком с материалами дела, силовики задержали предполагаемого террориста в ленинградском Кингисеппе 19 октября. Им оказался гражданин Таджикистана 1984 года рождения, который руководил законспирированной ячейкой ИГ.

Кроме того, в этот же день в Санкт-Петербурге был задержан гражданин 1989 года рождения, который был завербован для выезда в лагерь ИГ. На месте он должен был заниматься подготовкой осуществления терактов в России.

Уголовное дело расследует управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу. Согласно информации знакомого с материалами дела источника агентства, Назаров осуществлял свою деятельность через мессенджеры Telegram, WhatsApp и Zello. В ходе обыска по месту проживания предполагаемого вербовщика террористов была обнаружена экстремистская литература, пистолет и восемь патронов к нему. Также были найдены 50 г и шесть свертков, предположительно, гашиша, весы и другие вещи.