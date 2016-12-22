Фонд Потанина и Березкина выкупил 36,6% Быстринского ГОКа

Инвестфонд CIS Natural Resources Fund Владимира Потанина и Григория Березкина завершил сделку по выкупу 36,66% Быстринского горно-обогатительного комбината (ГОКа) «Норникеля», сообщает Reuters со ссылкой на металлургическую компанию. Сумма сделки составила $275 млн.

Доля «Норникеля» в проекте снизилась до 50,01%.

Совет директоров «Норникеля» одобрил эту сделку в январе 2017 года, исходя из оценки Быстринского проекта в $730–750 млн. Тогда речь шла о продаже инвестфонду до 39,32% в проекте.

CIS Natural Resources Fund стал вторым партнером «Норникеля» в проекте, напоминает Reuters: ранее 13,33% купил китайский Highland Fund.

Быстринское месторождение меди, золота, серебра и железа находится в Забайкальском крае, недалеко от границы с Китаем. Производство медного концентрата на комбинате планируется запустить в четвертом квартале 2017 года, а к 2019 году вывести его на проектную мощность в 65,8 тыс. т меди в год. Инвестиции в этот проект за 2006–2017 годы оцениваются в $1,53 млрд — с учетом строительства железной дороги и линий электропередачи (ЛЭП).