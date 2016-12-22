Брат Навального заявил о вскрытии вен осужденными в орловской колонии

Олег Навальный, брат главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который отбывает наказание по делу «Ив Роше» в Нарышкинской исправительной колонии (ИК-5) в Орловской области, заявил, что находящиеся там осужденные массово вскрывают вены. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Олега Навального, за два дня до его свидания с семьей в колонию приехала инспекция в сопровождении бойцов ФСИН.

В помещениях колонии камерного типа на осужденных «видимо, решили потренировать сотрудников, поэтому электрошокеры и палки резиновые там применяли щедро. В попытке остановить произвол зэки массово вскрыли себе вены, но это не помогло. Избиения продолжили, а медпомощь если и оказали, то только на бумаге», — рассказал он.

​Навальный считает, что не стоит ждать прокурорского реагирования на сложившуюся в колонии ситуацию: историю преподнесут так, что виноватыми окажутся заключенные.

Управление ФСИН России по Орловской области сообщает, что информация о якобы массовом членовредительстве осужденных в орловской ИК-5 не соответствует действительности.

По данным ведомства, 18 сентября в колонии проводился плановый общий обыск, во время которого не применялись спецсредства. Оперативная обстановка в этой колонии стабильная и управляемая, массовых беспорядков и случаев членовредительства нет.

В декабре 2014 года Олег Навальный был приговорен к 3,5 года лишения свободы за мошенничество и отмывание денег по делу «Ив Роше». Его брат, Алексей Навальный, получил тот же срок, но в качестве условного заключения. После оглашения приговора Олег Навальный был отправлен обратно в СИЗО, а оттуда — в колонию. С марта 2015 года он находится в ИК-5 в Орловской области.

Защита Навального предлагала суду заменить остаток срока Олега Навального на более мягкое наказание. Однако в конце августа 2017 года Орловский областной суд отказался это делать, сославшись на нарушения, которые мужчина допускал во время заключения. По данным суда, в отношении заключенного имеется 13 взысканий, в том числе за отказ от работы без уважительных причин и неповиновение администрации исправительного учреждения.