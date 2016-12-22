Курс биткоина превысил $6 тыс.
Деньги, 19:40
0
Курс биткоина превысил $6 тыс.
Курс биткоина 20 октября превысил $6000. Об этом свидетельствуют данные биржи криптовалют Coindesk.
Курс поднялся до $6,003 тыс. В настоящее время рыночная капитализация биткоина составляет около $99,5 млрд.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 12 октября, когда курс криптовалюты превысил отметку в $5000. Тогда капитализация биткоина составляла более $84,7 млрд. На следующий день курс криптовалюты поднялся до $5855, показав рост более 20% за день.
Единственный раз курс биткоина превышал отметку в $5000 2 сентября, но на фоне запрета ICO в Китае в середине сентября снизился до $3000.
На сегодняшний день курс второй в мире по популярности и стоимости криптовалюты мира Ethereum, по данным Coindesk, составляет $307,14 за один эфир.