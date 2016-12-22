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Порошенко обвинил митингующих у здания Рады в «жажде крови»
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Порошенко обвинил митингующих у здания Рады в «жажде крови»
Украинский кризис, 19:19
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Порошенко обвинил митингующих у здания Рады в «жажде крови»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что организаторам акции протеста возле Верховной рады «нужна была кровь», они также ставили перед собой цель дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом он сообщил во время посещения 10-го мобильного пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины в Бортничах, передает «Интерфакс-Украина».

«Главные организаторы показали, что формальные требования были лишь дымовой завесой. Реальный план их действий — это дестабилизация ситуации в Украине», — сказал Порошенко.

По его словам, требования демонстрантов «полностью совпадают» с инициативами президента касательно антикоррупционного судопроизводства и депутатской неприкосновенности. Украинский лидер отметил, что участникам акции не были нужны изменения в политической жизни страны.

Порошенко подчеркнул, что граждане Украины не поддержали инициативы демонстрантов. «Люди их раскусили: и неискренность замыслов организаторов акции, и абсолютно отвлекающий характер их формальных требований», — считает президент Украины.

Антикоррупционный митинг у стен Рады стартовал 17 октября. Организаторами акции выступили политические партии «Движение новых сил» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, «Самопомощь», а также объединение «Свобода».

Видео: РБК

Митингующие потребовали у властей Украины отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. В ходе акции протеста произошли стычки демонстрантов с полицейскими. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ и пытались штурмовать палаточный городок демонстрантов. В результате столкновений с силовиками были задержаны 11 человек.

Накануне, 19 октября, МВД Украины сообщило о 700 участниках акции у здания Верховной рады. Позднее партия «Движение новых сил» объявила, что и дальше будет продолжать акцию протеста. Лидер партии Михаил Саакашвили заявил, что митинг будет длиться до тех пор, пока украинские власти не выполнят требования протестующих. В тот же день Верховная рада направила законопроект об отмене депутатской неприкосновенности для внесения поправок в Конституционный суд.
Теги: Украина , Верховная рада , Петр Порошенко , Михаил Саакашвили
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