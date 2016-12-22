«РуссНефть» снизила чистую прибыль за 9 месяцев 2017 года на 37%

«РуссНефть» Михаила Гуцериева снизила чистую прибыль по РСБУ за девять месяцев 2017 года на 37% до 6,475 млрд руб., следует из сообщения компании (.pdf)
Выручка компании за тот же период выросла на 19,6% до 84,37 млрд руб.
«Резкое падение» чистой прибыли связно исключительно с «положительными курсовыми разницами» за девять месяцев 2016 года, пояснил РБК представитель «РуссНефти». По его словам, курсовые разницы в первом полугодии 2016 года увеличили чистую прибыль компании на 11,3 млрд руб. Без учета курсовых разниц рост чистой прибыли за девять месяцев 2017 года составил бы более 400%, добавил собеседник РБК.
60% уставного капитала (47% обыкновенных акций) «РуссНефти» принадлежит Михаилу Гуцериеву и его родственникам, еще 25% уставного капитала (33% обыкновенных акций) — нефтетрейдеру Glencore. Остальные акции торгуются на Московской бирже