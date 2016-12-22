СМИ сообщили о гибели 30 человек в результате взрыва в мечети в Кабуле

Жертвами взрыва в мечети в столице Афганистана Кабуле стали 30 человек, более 20 ранены. Среди них есть женщины и дети. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники и очевидцев.
Медики пока подтвердили смерть двоих человек и заявили о 10 пострадавших. Их госпитализировали в близлежащие медицинские учреждения в западной части города.
По словам пресс-секретаря полиции Кабула Абдулы Басира Моджахеда, причина взрыва пока неизвестна.
Еще один взрыв произошел в другом районе страны — рядом с мечетью в афганской провинции Гор. Очевидцы сообщают о не менее 30 погибших, среди которых командир общественных сил восстания в Горе, передает Tolo News.
Представитель губернатора провинции Абдул Хай Хатиби заявил, что взрыв произошел, когда верующие находились в мечети. По его словам, жертвами взрыва стали не менее 10 мирных жителей.
По словам чиновников, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.