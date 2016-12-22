Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,79 57,39 EUR Нал. 68,24 67,68 USD Бирж. 57,52 +0,24 EUR Бирж. 67,78 -0,13 USD ЦБ. 57,51 -0,06 EUR ЦБ. 67,89 -0,04 EUR/USD 1,18 -0,01 BTC/USD Бирж. 5939,21 +243,57 ММВБ 2071,37 -0,07% РТС 1134,22 -0,39% Brent 57,40 +0,12% DJIA 23276,87 +0,49% Nasdaq 6631,94 +0,41% FTSE 7523,23 +0,00%
СМИ сообщили о гибели 30 человек в результате взрыва в мечети в Кабуле
Лента новостей
Таймырский Ванкор: как экс-глава «Роснефти» пытается привлечь инвесторов 18:54, Бизнес Владислав Иноземцев напишет экономическую программу для Ксении Собчак 18:53, Политика Ограниченный инструмент: стоит ли менять денежно-кредитную политику ЦБ? 18:48, Мнение Главу подразделения МВД по Адыгее задержали за взятку в 150 тыс. руб. 18:42, Общество МКБ планирует привлечь в капитал до $258 млн 18:39, Финансы Проголосовавшие против Мединского обосновали свою позицию 18:28, Общество В Думу внесли законопроект о запрете продажи пневматики подросткам 18:27, Общество Коалиция во главе с США подтвердила полное освобождение Ракки от ИГ 18:24, Политика Калининградский губернатор ответил «по кочану» на вопрос о компенсациях 18:21, Общество СМИ сообщили о гибели 30 человек в результате взрыва в мечети в Кабуле 18:15, Общество В Запорожской области бюст Феликса Дзержинского переделали под казака 18:09, Общество «Ростов» заработал почти в три раза больше «Зенита» в еврокубках-2016/17 18:05, Спорт В Польше в результате нападения мужчины с ножом в ТЦ погиб человек 18:04, Общество Машины корейского бренда оказались самыми надежными в Америке 17:55, РБК и KIA Греф рассказал о спасении от потоков информации при помощи медитации 17:50, Общество Севший из-за пассажирки рейс застрял в Сибири после отказа двигателя 17:46, Общество В Москве возбудили дело из-за гибели девочки после операции 17:39, Общество Хорошо раскрытое старое: обзор iPhone 8 Plus 17:30, Стиль Вадим Беляев возглавил алмазный бизнес «Открытия» 17:22, Бизнес В США на съемках фильма с Дензелом Вашингтоном арестовали вора 17:21, Общество Капитализация «Магнита» за несколько часов снизилась на 15% 17:18, Бизнес Для выдачи физлицам кредита больше 7 тыс. руб. введут новые правила 17:16, Финансы В комиссии при президенте объяснили снижение числа нелегалов в России 17:16, Общество Россия разрешила ввозить баклажаны и гранаты из Турции 17:07, Политика Прокуратура заинтересовалась массовыми задержками рейсов в Пулково 17:07, Общество Татьяна Тарасова назвала кошмарным выступление лучшего фигуриста России 17:00, Спорт Особое отношение: как банк помог компании-клиенту со значимой сделкой 16:54, РБК и Промсвязьбанк En+ выплатит $125 млн промежуточных дивидендов в декабре 16:54, Бизнес
СМИ сообщили о гибели 30 человек в результате взрыва в мечети в Кабуле
Общество, 18:15
0
СМИ сообщили о гибели 30 человек в результате взрыва в мечети в Кабуле

Жертвами взрыва в мечети в столице Афганистана Кабуле стали 30 человек, более 20 ранены. Среди них есть женщины и дети. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники и очевидцев.

Медики пока подтвердили смерть двоих человек и заявили о 10 пострадавших. Их госпитализировали в близлежащие медицинские учреждения в западной части города.

По словам пресс-секретаря полиции Кабула Абдулы Басира Моджахеда, причина взрыва пока неизвестна.

Еще один взрыв произошел в другом районе страны — рядом с мечетью в афганской провинции Гор. Очевидцы сообщают о не менее 30 погибших, среди которых командир общественных сил восстания в Горе, передает Tolo News.

Представитель губернатора провинции Абдул Хай Хатиби заявил, что взрыв произошел, когда верующие находились в мечети. По его словам, жертвами взрыва стали не менее 10 мирных жителей.

По словам чиновников, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Теги: Кабул , взрыв , Афганистан , мечеть
Главное
Владислав Иноземцев напишет экономическую программу для Ксении Собчак Политика
Материалы по теме
СМИ сообщили об использовании смертником овцы в Кабуле Политика
В Кабуле возле посольства Ирака подорвался террорист-смертник Политика
В районе посольства США в Кабуле произошел взрыв Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку