Севший из-за пассажирки рейс застрял в Сибири после отказа двигателя

Пассажиры самолета авиакомпании «Аэрофлот», летевшего рейсом Хабаровск — Москва, уже более девяти часов не могут вылететь из Нижневартовска, где лайнер вынужден был совершить экстренную посадку из-за плохого самочувствия одной из пассажирок.

Как пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе Уральского управления МВД на транспорте, одной из пассажирок 1947 года рождения во время полета стало плохо с сердцем. Самолет приземлился в аэропорту Нижневартовска около 11:00 по местному времени (09:00 мск). Женщину госпитализировали.

Люди ожидают вылета уже девять часов, рассказал РБК пассажир данного рейса Виктор Семеновский. «Мы летели рейсом Хабаровск — Москва. Приземлились в Нижневартовске в 9:00 по Москве, два часа ждали в самолете, потом выгрузились и потихоньку расселились», — рассказал он.

По словам пассажира, всего в самолете было человек 350–400. «Кто с детьми, тех сразу же отвезли [в гостиницу], всех желающих расселили в течение часа-полутора. Обещают через час уже взлететь, но пока еще даже на регистрацию не приглашали. Сказали, что сначала привезут тех, кого селили в городе, а потом уже позовут тех, кто в аэропортовой гостинице», — рассказал Семеновский.

РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».

По информации издания Znak.com, причиной задержки с вылетом из Нижневартовска стал отказ двигателей лайнера.

В аэропорту Нижневартовска нет людей, рассказали РБК в справочной аэропорта. «Все рейсы на сегодня выполнены. Аэропорт пустой», — сообщили в справочной.

В гостинице аэропорта Нижневартовска разместили 160 человек, рассказала РБК администратор гостиницы. Об остальных пассажирах, которые не могли вылететь в Москву, ей неизвестно.