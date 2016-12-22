Греф рассказал о спасении от потоков информации при помощи медитации

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что справиться с большими потоками информации ему помогают спорт и медитация. Об этом он заявил, отвечая на вопрос участницы Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, передает «РИА Новости».



Греф отметил, что «гигантские потоки» информации — это одна из ключевых проблем для него. «Первое — я начинаю каждое свое утро с медитации, 10–15 минут. Потом я от часа до полутора трачу на спорт, и это дает возможность с какой-то более или менее свежей головой входить в рабочий день», — рассказал глава Сбербанка.



Он также отметил, что не смотрит телевизор и старается не пользоваться на ночь никакими девайсами, потому что «перезагрузка» очень важна.

Глава Сбербанка также дал совет молодым специалистам заниматься любимым делом и работать «с сумасшедшей страстью» по 18 часов в сутки, чтобы достичь успеха. Он отметил, что в деле, которое человек любит, он может «сделать всё что угодно». Также Греф призвал участников фестиваля ничего не бояться и верить в себя.

Глава Сбербанка добавил, что в России можно «всё поднять на принципиально новый уровень», поскольку это страна с огромным полем возможностей, так как в ней «нет конкуренции». «У нас половина страны — монополия», — сообщил Греф.

Также Греф посоветовал участникам фестиваля не гнаться за профессией программиста, потому что «век айтишников» закончился и началось столетие «очень энергичных людей». По его словам, компаниям в настоящее время нужны постановщики задач и тестировщики, а также люди, которые владеют языками программирования.

Выступая на Международном фестивале молодежи, глава Сбербанка также рассказал, что верит в появлении в России ипотечных кредитов со ставкой до 5% годовых. Он отметил, что они будут снижаться в зависимости от инфляции. «На сегодня, если инфляция составляет 3%, я думаю, что ставка в 5% не за горами», — сказал Греф.