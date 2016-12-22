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En+ выплатит $125 млн промежуточных дивидендов в декабре
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En+ выплатит $125 млн промежуточных дивидендов в декабре
Бизнес, 16:54
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En+ выплатит $125 млн промежуточных дивидендов в декабре

Совет директоров группы En+ бизнесмена Олега Дерипаски утвердил выплату промежуточных дивидендов на сумму $125 млн в декабре 2017 года. Об этом сообщает Reuters.

Реестр будет закрыт 30 ноября, поэтому дивиденды достанутся и нынешним владельцам, и участникам IPO. En+ не сообщила, какой размер выплат придется на одну акцию.

В начале октября стало известно, что En+ планирует провести IPO на Московской и Лондонской биржах. Российская компания впервые разместит свои акции в Лондоне после введения в 2014 году санкций. После проведения IPO группа компаний планирует расширить совет директоров до 13 человек. Шесть из них не будут назначаться мажоритарным акционером.

«Ожидается, что независимые неисполнительные директора будут председательствовать во всех комитетах совета — в комитете по аудиту, в комитете по корпоративному управлению и кандидатурам, в комитете по вознаграждениям», — указывалось в сообщении En+.

В группе компаний En+ объединены активы Дерипаски в металлургии, энергетике и горнодобывающей промышленности. Сюда входят 48,13% UC Rusal, энергохолдинг «Евросиб-энерго» (95,7% Красноярской ГЭС, 90,5% «Иркутскэнерго»), Красноярский металлургический завод и производитель ферромолибдена «Союзметаллресурс». Олегу Дерипаске и членам его семьи принадлежат 95,65% En+. Экс-министр энергетики Великобритании Лорд Баркер 18 октября был назначен главой совета директоров En+.

Кроме него и Дерипаски в составе совета директоров En+ присутствуют гендиректор Максим Соков, экс-глава совета директоров Гульжан Молджанова, Игорь Макаров, Ольга Машковская и Антон Вишневский. Также туда входят второй независимый директор в совете Филип Мэлфей и руководитель корпоративно-инвестиционного департамента группы ВТБ Риккардо Орчел. Последнему также принадлежат оставшиеся 4,35% акций En+.

Теги: IPO , дивиденды , En+
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