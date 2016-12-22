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В Хакасии завели дела о хищении более 7 млн бюджетных средств у сирот
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В Хакасии завели дела о хищении более 7 млн бюджетных средств у сирот
Общество, 16:29
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В Хакасии завели дела о хищении более 7 млн бюджетных средств у сирот

Управление Следственного комитета по Республике Хакасия возбудило уголовные дела против экс-чиновника администрации Усть-Абаканского района и депутата Верховного совета республики. Об этом говорится в сообщении на сайте республиканского СК.

Их подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Следствие установило, что в 2015–2016 годах подозреваемые похитили бюджетные средства, выделенные на постройку домов для детей-сирот в рамках программы «Социальная поддержка граждан».

По версии следствия, подозреваемые передали государству 15 квартир по завышенной стоимости, тем самым присвоив себе бюджетные деньги. Полиция задержала одного из подозреваемых. В СК не уточнили, о ком идет речь.

Правоохранители провели обыски в доме и на рабочем месте задержанного, во время которых изъяли ценности.

Теги: уголовное дело , сироты , Хакасия , Хищение
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