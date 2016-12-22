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В крови врезавшейся в толпу на машине в Харькове нашли опиаты
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В крови врезавшейся в толпу на машине в Харькове нашли опиаты
Общество, 16:16
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В крови врезавшейся в толпу на машине в Харькове нашли опиаты

В крови водителя внедорожника Lexus Елены Зайцевой, врезавшейся в толпу в Харькове и задавившей насмерть пятерых человек, были обнаружены опиаты. Об этом на заседании Киевского райсуда Харькова заявил представитель гособвинения, сообщает УНИАН.

Опиатами являются наркотические алкалоиды опиума. В их число входят морфин, героин, кодеин, тебаин и наркотин. Заключение медэкспертизы также было обнародовано на заседании суда. Прокурор потребовал взять Зайцеву под стражу в зале суда без права внесения залога.

Смертельное ДТП в Харькове произошло 18 октября возле перекреста улиц Сумской и Мечникова. Внедорожник Lexus RX проехал на красный сигнал светофора, столкнулся с Volkswagen Touareg, затем врезался в столб, перевернулся и вылетел в толпу на тротуаре. В ходе аварии погибли пять человек, еще шесть получили ранения.

Водитель Lexus, 20-летняя Елена Зайцева, была задержана прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции. Девушка приходится сводной сестрой люстрированного зампрокурора Черкасской области Дмитрия Зайцева и приемной дочерью харьковского бизнесмена Василия Зайцева. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, причиной ДТП стали уличные гонки.

Против девушки завели уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Зайцевой грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги: Украина , Харьков , ДТП , наркотики
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