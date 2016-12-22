СК возбудил дело после наезда таксиста на полицейского в Домодедово

В Москве было возбуждено уголовное дело после того, как таксист сбил полицейского на привокзальной площади аэропорта Домодедово. Об этом сообщается на сайте столичного управления на транспорте Следственного комитета. Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел 19 октября около 08:00 мск. Сотрудник патрульно-постовой службы МВД остановил машину с киргизскими номерами для проверки документов. Неизвестный схватил полицейского, а водитель машины наехал на него. После этого автомобиль скрылся. В результате сотрудник правоохранительных органов получил ушибы и ссадины на голове, руках и ногах.
В МВД отмечали, что оба мужчины скрылись с места преступления, но их личности и машины установлены. На данный момент они объявлены в розыск.Как сообщал телеканал «360» со ссылкой на источник, оба подозреваемых прибыли из Киргизии и незаконно занимались таксомоторной деятельностью. Они перевозили пассажиров от Домодедово до метро. Ранее они привлекались к административной ответственности.