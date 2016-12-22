Киев направит в Россию ходатайство о подозрении экс-супругу Максаковой

Прокуратура Киева направит в Россию ходатайство о вручении подозрения бывшему гражданскому мужу Марии Максаковой (вдова убитого депутата Госдумы Дениса Вороненкова) Владимиру Тюрину. На Украине его считают заказчиком убийства экс-депутата. Об этом заявил киевский прокурор Роман Говда, передает агентство «Укринформ».

Прокуратура Украины попросит Россию вручить подозрение Тюрину. Если он не явится для его получения, Украина планирует объявить Тюрина в международный розыск.

По мнению Говды, судить Тюрина на Украине будут заочно. «Мы можем обратиться (в Россию с просьбой о выдаче), но, поскольку он является гражданином Российской Федерации, то вряд ли нам его выдадут. Существуют правила, страны не выдают своих граждан», — пояснил он, добавив, что в этом случае возможны два варианта. Либо Украина направит часть уголовного производства в Россию для рассмотрения там по сути. Либо Украина объявит Тюрина в розыск и начнет процедуру заочного осуждения. Однако, по мнению прокурора, первый вариант маловероятен.

Интерпол может объявить подозреваемого в розыск, добавил Говда. «Еще остается его заочное осуждение. Квалификация его действий, а именно статья 115 УК Украины, позволяет начать процесс заочного осуждения», — заключил прокурор.

Генпрокуратура Украины (ГПУ) сообщила 9 октября, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства Вороненкова. По данным следствия, заказчиком является бывший гражданский муж вдовы убитого Марии Максаковой, Владимир Тюрин. Организаторами и исполнителями были пятеро украинцев.​ Тюрин заявил, что не имеет отношения к преступлению и попросил оставить его семью в покое.​

Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник ранил убийцу, но позже тот умер в больнице. Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и где получил гражданство. Бывший депутат объяснял это политическими причинами, но в СКР назвали это попыткой скрыться от следствия. Он заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.