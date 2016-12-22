Прокуратура заподозрила бывшего мэра Тайги в коррупции

Прокуратура заподозрила бывшего мэра города Тайги в Кемеровской области Юрия Шелковникова в коррупции. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Как отмечается в сообщении, 10 января Шелковников назначил директором учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тайгинском городском округе» свою супругу и заключил с ней трудовой договор. С января по 22 июня она получала зарплату.

В прокуратуре считают, что действия бывшего градоначальника нарушали ст. 10, 11, 12.1 федерального закона «О противодействии коррупции». По данным ведомства, Шелковников ничего не сделал, чтобы предотвратить и урегулировать конфликт интересов на службе.

После этого прокурор Тайги потребовал у совета депутатов Тайгинского городского округа поднять вопрос об отставке Шелковникова.

В пятницу, 20 октября, совет принял решение отправить мэра Тайги в отставку по собственному желанию. С поста он уходит 21 октября.

Как сообщалось на сайте кемеровского управления Следственного комитета в июне, против Юрия Шелковникова было возбуждено уголовное дело за сокрытие информации о повышенном содержании марганца в питьевой воде. По версии следствия, о превышении концентрации вещества в воде он узнал в феврале. После этого градоначальник собрал пресс-конференцию, на которой объявил, что воду можно пить и фильтры в городском водоснабжении работают надлежащим образом.

Следователи полагают, что таким образом Шелковников «исказил информацию, ввел местных жителей в заблуждение». Мэр так и не сообщил местным жителям, что пить воду опасно для здоровья. Это стало известно сотрудникам управления ФСБ по Кемеровской области, и после проверки против мэра было возбуждено уголовное дело. Как отмечалось на сайте СК, тогда ведомство поднимало вопрос об отставке Шелковникова.

Как отмечает «Коммерсантъ-Сибирь», 28 июня 2017 года из-за нарушения процесса очистки воды в центральном водопроводе Тайги было зафиксировано превышение по марганцу в 21 раз. В этой связи в городе был введен режим чрезвычайной ситуации, который был снят 14 сентября, когда были проведены меры по очистке водопровода и замене фильтров.



СК также возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя) против бывшего гендиректора тайгинского «Водоканала» Олега Бархатова и и.о. директора Алибала Мамедова. Им были предъявлены обвинения.