В МИД Финляндии появится посол по вопросам гибридных угроз

В Министерстве иностранных дел Финляндии будет учреждена должность посла по вопросам гибридных угроз. Об этом сообщил глава финского МИДа Тимо Сойни на мероприятии Общества курсов национальной обороны, передает Yle.fi. По его словам, новый посол должен будет способствовать выявлению и отражению таких угроз.

В сентябре Yle.fi сообщало, что в Хельсинки был открыт Европейский центр по противодействию гибридным угрозам. В работе центра принимают участие 12 стран, в том числе США, Франция, Норвегия, Великобритания, Испания и Польша.

По словам представителей ведомства, целью центра является исследовательская работа, а не противостояние. Кроме того, он будет заниматься организацией совместных учений и способствовать улучшению обмена информацией между странами.

На семинаре в день открытия Европейского центра заместитель генсека НАТО Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен заявил, что Россия является одной из стран, за которой ведется наблюдение. «Россия является одним из главных деятелей, но не единственным», — заявлял он.

По словам заместителя государственного секретаря Финляндии Йори Арвонена, в понятие гибридных угроз входят «дипломатические, военные, технологические или финансовые по своей природе». Он отметил, что Финляндия также оценивает влияние России в информационном пространстве. Кроме того, тактику гибридных атак использует террористическая организация «Исламское государство» (запрещена на территории России), сказал он. Арвонен отметил, что ИГ распространяет дезинформацию среди людей в Европе для их радикализации.