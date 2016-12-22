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Греф счел завершенным «век программистов» и призвал не идти в профессию
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Греф счел завершенным «век программистов» и призвал не идти в профессию
Общество, 14:48
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Греф счел завершенным «век программистов» и призвал не идти в профессию

Глава Сбербанка Герман Греф призвал «не гнаться» за профессией программиста, признав направление «невостребованным». Об этом президент кредитной организации заявил на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, передает «РИА Новости».

«Вот Николай [Никифоров, глава Минкомсвязи] сказал, что нам нужен миллион айтишников. Я с этим не согласен. Кстати, Индия, имеющая 4 миллиона айтишников страдает теперь от этого. Потому что «век айтишников» закончился. Сейчас век очень энергичных людей», — сказал он.

По мнению президента Сбербанка, в настоящее время «очень важно» не поддаться эмоциональной волне и не «побежать за всеми», как ранее это было с профессиями инженеров, экономистов и юристов. Сейчас в компаниях, по словам Грефа, требуются постановщики задач и тестировщики, при этом глава Сбербанка привел в пример и «людей, обладающих навыками программирования какого-нибудь из языков».

В июле глава Сбербанка призвал отказаться от своей профессии юристов. При этом Греф призывал представителей этой профессии получать знания в области искусственного интеллекта и современных компьютерных технологий. Греф утверждал, что банк перестает брать на работу юристов, «которые не знают, что делать с нейронной сетью».

«Если вы хотите думать о будущем, то вам в университете обязательно нужно взять курс Сomputer science, каким бы вы специалистом ни были: юрист, экономист или менеджер», — пояснял Греф.

Теги: Герман Греф , программисты , программирование
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